Власти Санкт-Петербурга отказались согласовать проведение акции 12 июня в городе. Об этом сообщила «Интерфаксу» глава петербургского предвыборного штаба Алексея Навального – Полина Костылева.

Организаторы акции подали четыре заявки с разными местами. Планировалось, что численность участников составит 15 тысяч человек. В Смольном численность предложили сократить до 3 тысяч человек, а само мероприятие перенести в Удельный парк.

«Это место нам знакомо. Это небольшая асфальтированная площадка, дальше начинаются березы. Для проведения митинга, чтобы донести свое мнение до власти, Удельный парк совершенно не подходит. Это невозможно», – заключила Костылева.

Организаторы уведомили Смольный о своем несогласии с альтернативным маршрутом.

Власти Москвы ранее также отказались согласовать шествие Навального по Тверской улице и предложили провести акцию на проспекте Академика Сахарова или на улице Перерва. Чиновники объяснили свое решение праздничными мероприятиями в честь Дня России, которые запланированы на Тверской улице. Политик назвал предложение властей хамством и отказался от него.

Предыдущие протестные митинги Навальный провел 26 марта почти в ста городах России. В Москве и ряде других городов акции не были согласованы, что привело к массовым задержаниям. Два участника акции «Он нам не Димон» в Москве получили реальные сроки.