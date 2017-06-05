Миллиардер Михаил Прохоров сыграет в комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании СТВ.

Как отмечается, Прохоров сыграет в картине самого себя. Съемки в Москве уже начались. В фильме также участвуют Татьяна Догилева и Алексей Барабаш, саундтрек к ленте напишет группа «Би-2».

Главные роли, как и предыдущих фильмах, исполняют участники «Квартета И» Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов. По сюжету герои картины едут в Санкт-Петербург. «И в процессе поездки мы понимаем, что причина, по которой мы едем в Питер, не важна и не нужна», – рассказал Барац «Газете.Ru».

Первая часть «О чем говорят мужчины» вышла в 2010 году, через год вышел фильм «О чем еще говорят мужчины».

Михаил Прохоров занимает 13-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивается в $8,9 млрд. Прохоров владеет холдингом РБК и клубом НБА Brooklyn Nets, ему также принадлежит 17% акций «Русала».

В конце апреля сообщалось, что Прохоров возобновил переговоры по продаже РБК. Как писал vc.ru, продать холдинг миллиардера вынуждает «мощное давление» со стороны замглавы Администрации президента России Алексея Громова. Позднее стало известно, что компанию собирается купить Григорий Березкин. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку в конце мая.