Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» (основанной художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым) Нина Масляева дала показания об участии в обналичивании денег для этого проекта. Это следует из протокола допроса Масляевой в СК по Москве, содержание которого стало известно Republic. Тот факт, что Масляева дала такие показания, Republic подтвердили два не связанных между собой источника, близкие к следствию.

По словам одного из них, в своих показаниях Масляева заявила, что Юрий Итин, бывший до июля 2015 года генеральным директором «Седьмой студии», изначально позвал ее, чтобы она нашла фирму для обналичивания средств.

Масляева, как заявили источники Republic, рассказала следствию, что участвовала в обналичивании около 100 млн рублей. Большая часть денег якобы прошла через различные фирмы-однодневки, в частности, принадлежавшие ее знакомому Валерию Синельникову. Кроме этого, она утверждала, что были и другие фирмы, принадлежавшие людям, близким к руководству «Седьмой студии». Синельников якобы брал за свои услуги 10–12% от суммы обналичиваемых средств.

Масляева и Итин были задержаны 24 мая по подозрению в хищении в 2011–2014 годах 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на «развитие и популяризацию искусства». Серебренников проходит по этому делу свидетелем.

ИП Синельникова есть и среди подрядчиков «Гоголь-центр» – в конце 2013 года театр заказал у него «декорации объемные» на 2,7 млн рублей. Синельников отказался от комментариев.

Масляева уже имела судимость по уголовной статье, следовало из материалов, озвученных в суде. По данным издания «Брянская улица», она работала в Брянском театре драмы и в конце 2010 года была судима по статье 160 УК РФ за хищение казенных средств. Летом 2009 года она дважды забирала средства от продажи театральных билетов с использованием подложных квитанций. Но в итоге получила приговор: лишение права занимать определенные должности на госслужбе сроком на полтора года.

Операции по обналичиванию денег «Седьмой студии» Масляева объяснила следствию тем, что для реализации театральных проектов нужны были наличные. После этих операций средства, судя по ее показаниям, оказывались в сейфе компании, а Итин и продюсеры студии расходовали их по своему усмотрению.

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Масляева утверждает, что в «Седьмой студии» велась двойная бухгалтерия, которой занималась сотрудница отдела кадров Лариса Войкина (ее фамилия фигурирует в протоколе допроса). Когда при очередной сдаче отчетности цифры в «черной» и «белой» бухгалтерии якобы не сошлись, Масляеву, согласно ее показаниям, попросили переделать отчетность, но она якобы отказалась это делать, и это стало причиной ее ухода из «Седьмой студии» в 2014 году. Republic попытался связаться с Войкиной через Facebook, однако после просьбы о комментарии она закрыла профиль в соцсети, сменила фамилию и аватар.

Гонорары были основной статьей расходов «Седьмой студии», рассказывает источник, близкий к руководству этого проекта. Примерно 20% уходило на аренду офиса и технику, 80% – на гонорары и декорации. Причем декорации для спектаклей были обычно скупые и минималистичные, добавляет топ-менеджер московского театра. Он также утверждает, что зарплаты студентам Школы-студии МХАТ, занятым в спектаклях, практически не выплачивались. По его словам, львиную долю затрат составляли выплаты гонораров приглашенным артистам и режиссерам. Один из бывших продюсеров «Седьмой студии» подтверждает, что получал зарплату наличными деньгами.

Обналичивание денег через ИП – популярная в театральных кругах схема, поясняет один из топ-менеджеров московского театра на условиях анонимности. Так театры пытаются избежать уплаты налогов на фонд оплаты труда. В случае обналичивания через ИП платится только 6%-ный налог, плюс некий процент за обналичку.

«Если работы де-факто выполняли люди, получавшие оплату в конверте, а деньги проводились через индивидуальных предпринимателей, это может квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов (статья 199 УК РФ)», – поясняет Людмила Петелина, партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры». Речь идет о неуплате обязательных социальных взносов: на пенсионное страхование – 22%, на социальное страхование – 2,9%, на медицинское страхование – 5,1%, на травматизм – от 0,2 до 8,5% в зависимости от вида деятельности, говорит она.

Однако Масляевой и Итину сейчас вменяют не уклонение от уплаты налогов, а хищение. Адвокаты обоих фигурантов отказались от комментариев. С Серебренниковым связаться не удалось. Масляева в своих показаниях утверждает, что никогда с Серебренниковым не разговаривала. Пресс-служба «Гоголь-центра» не смогла помочь связаться с ним.

«Седьмая студия» была создана как объединение выпускников курса Серебренникова в Школе-студии МХАТ, а затем стала юридическим лицом театрального проекта «Платформа». В ноябре 2011 года был подписан правительственный указ о выделении «Платформе» субсидии из федерального бюджета в размере 216 млн рублей на три года на создание театральных, музыкальных и других постановок.

Хищение 200 млн рублей бюджетных средств из выделенных «Седьмой студии», по версии следствия, произошло в 2014 году. Само дело было возбуждено в мае 2015 года по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Пока в деле фигурирует только один эпизод: по версии следствия, Итин и Масляева фальсифицировали договор с компанией «Инфостиль» о техническом обеспечении театрального фестиваля. В действительности работы не были проведены, а 1,2 млн бюджетных рублей были похищены.

23 мая 2017 года по этому делу прошли обыски у Серебренникова, единственного учредителя «Седьмой студии», в возглавляемом им «Гоголь-центре» и еще примерно по 20 адресам, в частности, у директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, работавшей на момент выделения денег в Минкультуры. Итину и Масляевой предъявлены обвинения по делу; Итин отправлен под домашний арест на два месяца, Масляева на этот же срок – под стражу.