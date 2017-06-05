Мэрия Москвы опубликовала буклет с образцами отделки и дизайна квартир, которые получат владельцы жилья в домах, попавших под программу сноса. Буклет опубликован на сайте мэрии.

В квартирах будет выполнен ремонт «под ключ» с уже установленными дверями, оборудованной ванной и прочим, сказано в буклете. На полу в квартирах будет уложен линолеум и ламинат, а окна оборудуют стеклопакетами. Батареи в новых домах будут иметь регулятор температуры.

Во дворах власти обещают создать детские площадки, а в кварталах создать аллеи или парки.

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Владельцы квартир смогут изучить варианты отделки в «шоу-румах», которые планируют открыть власти. При этом отмечается, что сейчас стандарты отделки в новых домах не утверждены, это произойдет «в ближайшее время».

Вице-мэр Марат Хуснуллин в конце мая заявил, что новые дома могут иметь больше 20 этажей. По его словам, в отдельных районах здания придется строить более плотно.

Голосование о включении дома в программу реновации началось 15 мая и продлится до 15 июня. Мэрия 2 июня опубликовала предварительные результаты голосования. Ожидается, что окончательные результаты объявят в августе.