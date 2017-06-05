Алишер Усманов назвал первых победителей конкурса пародий на записанные бизнесменом видеообращения к политику Алексею Навальному. Об этом Усманов написал в своем аккаунте «ВКонтакте».

«Было непросто выбрать лучшую работу, поэтому мои помощники из команды поддержки конкурса объявили дополнительное народное голосование. Но легче не стало – смешных и интересных произведений все равно предостаточно. <…> Я решил наградить айфонами сразу троих участников, их работы прикреплены к этой записи. Также айфон получает победитель народного голосования», – отметил он.

Пользователи «ВКонтакте» выбрали картинку «Кунг-тьфу панда», которую нарисовал дизайнер Егор Жгун. Как пояснили организаторы, она появилась в сети еще до начала конкурса, но ее автор получит заслуженную награду. В народном голосовании победила «картинка с бородой».

О проведении конкурса Усманов объявил 29 мая. Он пообещал еженедельно дарить авторам лучших пародий iPhone7 Plus и футболку со своим автографом.

Первый видеоролик с обращением к Навальному Усманов записал 18 мая. В нем он назвал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «лузером» и закончил запись словами: «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». В ответ Навальный позвал Усманова на дебаты. Во втором ролике бизнесмен заявил, что оппозиционер – «не просто демагог, а высокохудожественный врун» и подытожил: «Тьфу на тебя еще раз».

В роликах Усманов отвечал на обвинения, выдвинутые в расследовании ФБК, посвященном «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В докладе фонда утверждалось, что Усманов дал взятку Медведеву, подарив ему четыре гектара с усадьбой в подмосковном Знаменском. Бизнесмен подал иск к Навальному, потребовав опровергнуть эту информацию; 30 мая суд удовлетворил иск Усманова, но Навальный отказался исполнять решение суда.