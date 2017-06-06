После массового убийства в Тверской области, где во время застолья были застрелены девять человек, как и после любого такого случая, в России заговорили о легализации оружия. Произошедшее трактуют по-разному. Для противников свободного ношения оружия массовые убийства – пример того, что может произойти, если оно попадает в руки преступников или просто неадекватных людей (своим карабином «Сайга» стрелок из Редкино владел легально). Сторонники, напротив, доказывают, что если бы жертвы были вооружены, убийца получил бы отпор.

Однозначного ответа на вопрос о том, как либерализация оружейного законодательства (прежде всего, разрешение боевого короткоствольного оружия) влияет на преступность, нет. Швейцария, одна из лидеров по числу единиц оружия среди гражданского населения (около 46 на 100 человек на середину 2000-х) – одна из самых безопасных стран в мире. Уровень убийств там, по данным ООН, менее 1 на 100 тысяч человек в год (в России – в семь раз больше).

В США, где гражданского огнестрельного оружия, по некоторым оценкам, больше, чем населения (более 350 млн единиц), уровень убийств ниже, чем в России (4,5 на 100 тысяч человек, по информации на 2014 год). Правда, в насильственных преступлениях в основном используют именно огнестрельное оружие, а при убийствах – примерно в 70% случаев.

Опыт постсоветских стран также неоднозначен. В середине 1990-х законы о либерализации оборота оружия приняли, в частности, Молдавия и Литва. В Молдавии число убийств снизилось – с 714 в 1995 году до 176 в 2015-м (правда, это происходило на фоне сокращения населения – с 4,3 млн до 3,5 млн человек). В Литве убийств во второй половине 1990-х годов стало меньше – хотя в 2000-е годы показатель вновь стал расти.

Доступ к оружию – лишь один из факторов, влияющих на преступность. Среди других, например, воздействие алкоголя (так же, как это было в Редкино, где поводом для стрельбы стала пьяная обида). В Молдавии в 2016 году с употреблением спиртного были связаны около половины убийств, в Литве – примерно три четверти. В России доля преступлений, совершенных под влиянием спиртного, за пять лет выросла почти вдвое (до 37%). С ним связано и большинство убийств.

Как это работает в США?