В Орландо в США в результате стрельбы погибли несколько человек. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию.

https://twitter.com/FoxNews/status/871717818567413763

Точное число погибших не уточняется, но речь, по данным полицейских, идет о «многочисленных жертвах». CNN сообщает о пяти погибших. В полиции отмечают, что инцидент не связан с терроризмом, а имеет отношение к работе.

В полиции отметили, что взяли ситуацию под контроль. Как указывает Reuters, стрельба произошла в офисном здании на Форсайт Роад. По данным Associated Press, стрельба началась в восемь утра по местному времени (15:00 мск).

https://twitter.com/OrangeCoSheriff/status/871716253328715776?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.foxnews.com%2Fus%2F2017%2F06%2F05%2Fmultiple-fatalities-in-orlando-shooting-officials-say.html

Инцидент произошел за неделю до годовщины теракта в ночном гей-клубе Pulse в Орландо. В июне 2016 года Омар Матин, американец афганского происхождения, убил 49 человек и ранил еще 53, после чего был застрелен полицейскими. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».