Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал документы, связанные с подаренной премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву усадьбой в Знаменском. Об этом в твиттере сообщил сотрудник ФБК Георгий Албуров.

https://twitter.com/alburov/status/871725625492590592

В числе опубликованных документов – договор пожертвования дома и земельного участка в Знаменском. Он был заключен Алишером Усмановым с фондом «Соцгоспроект», который, как утверждали в ФБК, связан с Медведевым.

Согласно договору, жертвователь может вернуть свое имущество, если оно используется не для тех целей, которые заявлены в уставе.

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Ранее 5 июня Албуров опубликовал видеозапись, в которой вновь обвинил Усманова в даче взятки. По его словам, представитель Усманова на суде публично признал, что предприниматели заключили фиктивную сделку.

Согласно версии Усманова, он обменял купленный для сестры участок в Знаменском на землю, принадлежавшую фонду «Соцгоспроект» на Рублевке. Основатель ФБК Алексей Навальный, в свою очередь, напоминал, что земля на Рублевке никогда не принадлежала «Соцгоспроекту».

31 мая суд удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова о защите чести и достоинства к Навальному. Поводом для иска стало расследование о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Суд обязал оппозиционера удалить расследование и все публикации, связанные с ним, а также извиниться. Алексей Навальный выполнить требование суда отказался.