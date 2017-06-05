Мэр Москвы Сергей Собянин будет баллотироваться на третий срок осенью 2018 года. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле и столичной администрации.

Как рассказали собеседники издания, власти столицы собираются провести показательный первый этап переселения из сносимых домов до начала выборов. При этом для снижения негативного фона вокруг программы по сносу пятиэтажек планируется показать жителям, что их не будут переселять в другие районы и улучшат их жилищные условия, добавляет телеканал.

Отмечается, что чиновники с самого начала хотели использовать тему реновации в избирательной кампании Собянина, но тогда никто не предполагал, что власти столкнутся с негативной реакцией москвичей.

«Дождь» со ссылкой на руководителя пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Максима Орлова подчеркивает, что власти считают реальным переселить часть москвичей уже в ближайшее время. Как пояснил Орлов, если Госдума примет закон о сносе пятиэтажек, то первый этап переселения начнут до конца 2017 года.

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Ранее московская мэрия опубликовала варианты отделки квартир для переселенцев из хрущевок. В квартирах будет выполнен ремонт «под ключ» с уже установленными дверями, оборудованной ванной и прочим, сказано в буклете на сайте мэрии. На полу в квартирах будет уложен линолеум и ламинат, а окна оборудуют стеклопакетами. Во дворах власти обещают создать детские площадки, а в кварталах разбить аллеи или парки.

Список домов, который пойдут под снос, столичные власти опубликовали 2 мая. В их число вошли 4,5 тысячи пятиэтажек, голосование по ним пройдет с 15 мая по 15 июня. Собянин обещал, что жители хрущевок получат равноценные квартиры в тех же районах.

14 мая в Москве прошел митинг против программы реновации, в котором приняли участие почти 20 тысяч человек. Собянин после акции пообещал, что московские власти учтут все мнения, которые высказывались на митинге.

2 июня мэрия опубликовала предварительные результаты голосования по сносу пятиэтажек. Ожидается, что окончательные результаты объявят в августе.