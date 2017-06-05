В отношении вице-губернатора Курской области Василия Зубкова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Об этом 5 июня сообщается на сайте Следственного комитета.

Как считают следователи, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью свыше 1 млн рублей «за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений».

Фигурантами по делу также проходят Андрей Занин, Александр Филимонов и Наталья Кретова. Их подозревают в посредничестве и пособничестве при даче взятки. Следствие по делу продолжается.

4 июня СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько, которая, предположительно, получила взятку в размере 3 млн рублей. Глава региона Светлана Орлова назвала задержание своего заместителя провокацией, подчеркнув, что Мазанько не брала никаких взяток.