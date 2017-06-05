Мужчина из Орландо, застреливший несколько человек в офисном здании, был в конфликте с коллегами. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию.

Как рассказали полицейские, в июне 2014 года стрелявший «предположительно напал на другого сотрудника» компании прямо на рабочем месте.

https://twitter.com/FoxNews/status/871750955020275712

При этом никаких обвинений в его адрес не было. Полиция тогда получила сигнал о «применении насилия на рабочем месте» с участием 45-летнего «недовольного сотрудника». Полицейские также сообщили, что у нападавшего была «криминальная история второстепенного характера». Отмечается, что мужчину уволили из компании в апреле 2017 года.

Как рассказали в полиции Орландо, нападавший носил при себе ружье и нож. Его имя обещают назвать после уведомления родственников жертв трагедии.

По последним данным, в результате стрельбы погибли пять человек. Трое мужчин и одна женщина скончались на месте, еще один человек погиб в больнице. Нападавший покончил с собой. Семеро человек получили ранения.

Инцидент произошел в офисном здании на Форсайт Роад в Орландо 5 июня в восемь утра по местному времени. Бывший сотрудник компании устроил стрельбу. Отмечалось, что преступление не связано с терроризмом.

Трагедия произошла за неделю до годовщины теракта в ночном гей-клубе Pulse в Орландо. Тогда были убиты 49 человек, еще 53 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».