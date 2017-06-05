Публикации в СМИ о том, что Россия пыталась помешать Македонии вступить в НАТО, – «голословные обвинения» в адрес Москвы. Об этом говорится в комментарии российского МИД.

В министерстве отметили, что эти обвинения «исходят от организации, главными спонсорами которой выступают государственные структуры США и фонд Джорджа Сороса»:

«То есть те, кто открыто принимал непосредственное участие в режиссировании событий на македонской внутриполитической сцене, пытаются в чем-то обвинить Россию, которая изначально последовательно выступала против навязывания Скопье извне деструктивных схем».

Ранее 5 июня «Новая газета» написала, что в течение последних десяти лет Македония находится «под воздействием сильнейшей и разрушительной пропаганды, а также деятельности разведывательных служб, которая осуществляется через посольство РФ». Свидетельства давления со стороны Москвы содержатся в секретных архивах правительства Македонии, переданных международному консорциуму журналистов Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Заметка дополняется.