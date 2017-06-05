Черногория официально стала 29-м участником НАТО. Об этом сообщает AFP.

https://twitter.com/StateDept/status/871767102968823810

Как передает корреспондент «Интерфакса», Черногория передала акт о присоединении к альянсу заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону. Церемония состоялась в госдепартаменте США при участии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Черногории Душко Марковича.

Флаг Черногории в штаб-квартире НАТО в Брюсселе поднимут 7 июня.

В Сенате США одобрили присоединение Черногории к НАТО в конце марта. Сама страна официально согласилась вступить в альянс в декабре 2015 года.

В свою очередь, в российском МИД в апреле назвали присоединение Черногории к НАТО «контрпродуктивным».

«Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности», – предупредили в министерстве 5 июня.

Ранее 5 июня «Новая газета» со ссылкой на данные международного консорциума журналистов Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) написала, что российские спецслужбы пытаются предотвратить вступление в НАТО Македонии. Как стало известно OCCRP, Москва стремится создать на Балканах «полосу нейтральных стран», снизив влияние Запада на этот регион. В МИД РФ назвали эти сведения «голословными обвинениями», исходящими «от организации, главными спонсорами которой выступают государственные структуры США и фонд Джорджа Сороса».