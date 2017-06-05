Структуры главы нефтяной компании «Русь Ойл» Сергея Подлисецкого продадут торговый комплекс «Горбушкин двор» акционеру российской фармацевтической компании «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Об этом представитель акционера рассказал RNS.

По словам представителя Подлисецкого, сумма сделки составила $500 млн, средства будут направлены на развитие других активов.

«Горбушкин двор» имеет очень большой потенциал, у них огромный потребительский трафик и проблем со сдачей в аренду помещений просто нет. Даже кризисное время они смогли пройти без потрясений”, – заявил сам Харитонин Energy Insider.

ТК “Горбушкин двор” открыли в 2002 году. Сейчас его торговая площадь составляет более 35 тысяч квадратных метров.

“Фармстандарт” – третья российская компания по продаже лекарств в аптеках. У Харитонина также есть доля в компании-лидере по этому показателю – “Отисифарме”.