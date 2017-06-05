Полиция Лондона опубликовала имена и фотографии двоих исполнителей терактов на Лондонском мосту 3 июня.

https://twitter.com/metpoliceuk/status/871775863280422912

Это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Батт родился в Пакистане, но имел гражданство Великобритании. Редуан был либо марокканцем, либо ливийцем, использовал имя Рашид Эльхдар и другой год рождения – 1991-й вместо 1986-го.

Отмечается, что Батт попадал в поле зрения полиции и британской спецслужбы МИ-5. Редуан не был известен властям.

Личность третьего нападавшего не раскрывается.

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Инцидент произошел в ночь на 4 июня. Фургон въехал в людей на Лондонском мосту, после чего из автомобиля вышли три человека и напали на прохожих с ножами в районе рынка Боро-маркет.

Все троих убили полицейские. Как сообщается, на террористах были муляжи бомб. Ответственность за атаку взяло «Исламское государство».

В результате теракта погибли 7 человек, еще около пятидесяти ранены.