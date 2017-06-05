Владимир Махлай опроверг продажу его семьей доли в химической компании «Тольяттиазоте». Об этом он сообщил Forbes.

По словам Махлая, его сын Сергей (председатель совета директоров компании), «никогда» не продаст акции компании.

«Потому что это моя кровь. [Про продажу] говорят те, кому это выгодно, а мне ни $2 млрд, ни $200 млрд, ни $300 млрд не нужно», – заявил он.

Как при этом уточнил Махлай, в «последнее время» он не контактировал с сыном.

Ранее «Ведомости» писали, что на продажу выставлены 71,5% акций компании, но покупателя пока нет.

Полная схема собственности «Тольяттиазота» неясна. Как известно, Владимиру Махлаю через структуру принадлежит 70,91% предприятия. Дмитрий Мазепин владеет 9,97% акций «Тольяттиазота» через компанию «Уралхим», а глава Nitrochem Distribution Андреас Циви в 2015 году говорил, что его доля составляет 12,96%.

В 2012 году по заявлению «Уралхима» завели дело о мошенничестве на руководителей «Тольяттиазота». По этому делу заочно арестовали Махлая-старшего и Циви, которые, по версии следствия, участвовали в «преступной схеме» с перепродажей аммиака с «Тольяттиазота».

Сейчас Владимир Махлай и его сын Сергей объявлены в международный розыск.

«Тольяттиазот» был основан в 1974 году. Компания является крупнейшим в мире производителем аммиака, выпускает также химические удобрения и строительные материалы.