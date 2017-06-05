Компания Apple продемонстрировала мобильную операционную систему iOS 11.

Среди обновлений – новая панель управления. Как отмечается, при нажатии иконки будут увеличиваться.

https://twitter.com/wjrothman/status/871791466590466048

Компания также показала измененный дизайн магазина приложений App Store.

https://twitter.com/wjrothman/status/871795823293628416

Используя платежную систему Apple Pay, можно будет переводить деньги с помощью iMessage.

https://twitter.com/wjrothman/status/871789862625652740

Apple в том числе улучшила работу голосового помощника Siri, который, среди прочего, сможет моментально переводить с английского на французский, немецкий, испанский, итальянский и китайский языки.

В iOS 11, среди прочего, появится проводник файлов Files, который поддерживает не только iCloud, но и сторонние облачные хранилища.

Помимо новой операционной системы компания займется поддержкой дополненной реальности (AR) в приложениях. В частности, речь идет о фреймворке ARkit, который позволит добавлять AR-технологии в приложения.

https://twitter.com/gadgetlab/status/871799448707489792

https://twitter.com/wjrothman/status/871798730189660161

Выход iOS 11 запланирован на осень 2017 года.