Стоимость одной акции холдинга Alphabet впервые превысила $1000. Об этом сообщает Bloomberg.
По состоянию на 22:55 мск стоимость акции составляет $1005, в ходе торгов 5 июня цена поднималась до $1007,15.
Таким образом, рыночная капитализация компании составила $692 млрд.
30 мая аналогичной отметки достигли акции Amazon.
Alphabet Inc – американский холдинг, которому в том числе принадлежит Google. Компанию возглавляют сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. В 2006 году чистая прибыль холдинга составила $17 млрд.
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