Стоимость одной акции холдинга Alphabet впервые превысила $1000. Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на 22:55 мск стоимость акции составляет $1005, в ходе торгов 5 июня цена поднималась до $1007,15.

Таким образом, рыночная капитализация компании составила $692 млрд.

30 мая аналогичной отметки достигли акции Amazon.

Alphabet Inc – американский холдинг, которому в том числе принадлежит Google. Компанию возглавляют сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. В 2006 году чистая прибыль холдинга составила $17 млрд.