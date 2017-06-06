В Катаре признали и объяснили выплату $1 млрд террористическим группировкам. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в правительстве Катара и полевых командиров.

По их словам, перевод денег позволил освободить членов королевской семьи Катара, которые попали в заложники к боевикам во время охоты в Ираке. Выплаты также позволили освободить 50 военных, схваченных «джихадистами» в Сирии.

Собеседники издания уточнили, что сделку завершили в апреле нынешнего года. В результате Катар заплатил примерно $700 млн сотрудникам службы безопасности Ирана и $200–300 млн связанным с «Аль-Каидой» группировкам в Сирии.

Заметка дополняется.