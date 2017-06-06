В Совете Федерации планируют создать комиссию по противодействию «вмешательству во внутренние дела России». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в верхней палате.

Как сообщается, комиссия появится в «ближайшее время», точные сроки не называются, ее состав пока не определен.

Рабочая группа займется анализом российского и международного законодательства, разработкой законопроектов, а также «сосредоточится на мониторинге враждебной активности иностранных государств и международных организаций на российском направлении».

По итогам работы комиссия будет ежегодно предоставлять в СФ соответствующий доклад.

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Собеседники издания подчеркнули, что это «вынужденная и исключительно правовая реакция» на «резкое усиление внешней активности по мере приближения президентских выборов» в России. Среди «каналов воздействия» они назвали «зарубежные и лояльные Западу российские СМИ», а также «неправительственные организации, ставящие целью нагнетание протестных настроений в России».

Как добавили источники «Коммерсанта», в других странах действуют похожим образом, принимая решения «по противодействию российскому вмешательству». В частности, упоминается США и созданная в Европе «Оперативная группа по стратегическим коммуникациям на Востоке», главная задача которой, по словам собеседников газеты, заключается в «борьбе с российской пропагандой».

Издание напоминает, что «в последние годы российский парламент принял несколько резонансных инициатив» по противодействию «вмешательством извне»”. Речь, среди прочего, идет о принятом в 2012 году законе об иностранных агентах.

Согласно этому закону организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре.