В 2016 году российские компании понесли убытки в размере 10 млрд рублей, что на 1,5 млрд больше аналогичного показателя в 2015 году. Об этом «Коммерсанту» рассказал президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

По его словам, в 2016 году основный убыток вновь получен на внутренних перелетах и составил 33 млрд рублей. При этом прибыль от зарубежных рейсов снизилась на 37% по отношению к 2015 году, составила 23 млрд рублей и не смогла перекрыть потери внутренних.

В то же время перевозки в 2016 году на внутренних линиях выросли на 7,3%, а на международных упали на 18,6%.

Глава АЭВТ уточнил, что основной тратой авиакомпаний остается лизинг воздушных судов, который подорожал на 19,4%, то есть почти до 300 млрд рублей. Более того, примерно на 20 млрд рублей выросла стоимость аэропортового обслуживания, а аэронавигационных услуг – на 2 млрд рублей.

Как отмечает Тасун, ситуацию в отрасли поддерживает сниженный НДС на внутренних линиях, благодаря которому количество налогов сократилось почти на 40 млрд рублей.

Тем не менее, собеседник газеты напоминает о налоговых условиях после 2017 года. «Коммерсантъ» пишет, что власти обсуждают проект обнуления НДС, который не включает московские рейсы, то есть затрагивает лишь 25% пассажиропотока. В Минэкономразвития в свою очередь считают, что вопрос о продлении льгот по НДС или об обнулении ставки «требует тщательной проработки».

Президент Владимир Путин весной 2015 года подписал поправки к Налоговому кодексу, согласно которым до 31 декабря 2017 года ставка НДС при осуществлении внутренних пассажирских авиаперевозок снижается с 18 до 10%.