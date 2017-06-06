США знали о финансировании «Исламского государства» Катаром и Саудовской Аравией. Это следует из опубликованного WikiLeaks письма бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

https://twitter.com/wikileaks/status/871810068878168064

«Пока эта военная/полувоенная операция продолжается, мы должны использовать наши дипломатические и более традиционные разведывательные возможности для давления на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую и техническую поддержку ИГИЛ и другим радикальным группировкам в регионе»,– говорится в сообщении.

При этом WikiLeaks не указывает точную дату отправки письма.

Ранее сразу несколько стран, включая Египет, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Ливию, разорвали дипломатические отношения с Катаром. Государства объяснили свое решение стремлением защититься от терроризма и экстремизма. Саудовская Аравия также отзовет лицензию на вещание у катарского телеканала Al Jazeera.

Financial Times писала, что Катар действительно перевел связанным с «Аль-Каидой» террористическим группировкам $200–300 млн, но деньги послужили выкупом для членов королевской семьи, которые оказались захвачены боевиками в Ираке. О Саудовской Аравии в публикации не упоминалось.

Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США с 2009 по 2013 год.