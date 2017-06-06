Британская полиция отпустила брата предполагаемого исполнителя теракта на стадионе «Манчестер Арена» Салмана Абеди. Об этом пишет The Guardian.

Исмаилу Абеди не предъявили никаких обвинений. Также полицейские освободили еще восемь человек, ранее задержанных в связи с терактом в Манчестере. Десять задержанных по делу остаются под стражей.

Следствие предполагает, что Салман Абеди в основном действовал в одиночку. Он самостоятельно собрал бомбу за четыре дня, которые он провел в королевстве перед терактом, уверены в полиции.

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» произошел вечером 22 мая во время концерта. Погибли 22 человека, в том числе семь детей. Больше 70 человек пострадали. Ответственность за атаку на себя взяло «Исламское государство».

По делу о теракте полиция задержала отца Салмана Абеди и двух его братьев. Как писал The Telegraph, семья предполагаемого террориста бежала из Ливии в Великобританию, «спасаясь от режима [бывшего президента Ливии] Муаммара Каддафи». Сам предполагаемый террорист мог быть связан с «Аль-Каидой», а также якобы посещал Ливию и Сирию перед терактом.