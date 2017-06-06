Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал ко второму чтению законопроект о сносе московских пятиэтажек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутаты Госдумы и члены правительства предложили 144 поправки, из них комитет одобрил 90%, а около 20 поправок отклонил.

Второе чтение законопроекта пройдет 9 июня. В поправках, в частности, указано право на денежную компенсацию собственникам жилья. Голоса тех, кто не будет участвовать в голосовании о сносе дома, будут распределены пропорционально проголосовавшим, уточняется в инициативе.

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Прописывается также создание Московского фонда реновации жилой застройки.

Депутаты, помимо прочего, предложили уточнить, какие дома можно включить в программу сноса. В их число попали здания, построенные по типовым проектам в период с 1957 по 1968 год. Из документа убрали пункт, запрещающий обжаловать решение о выселении. На эти изменения внимание ранее обратило РБК.

Председатель Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила «Интерфаксу», что намерена во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным задать вопрос о распространении программы сноса хрущевок на всю страну. Программа пройдет 15 июня.

Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, объем нового жилья на 25% превысит объем снесенного. Он заверил, что «переуплотнения» районов столицы не произойдет.

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко, в свою очередь, предположил, что строительство новых домов на месте пятиэтажек приведет к снижения стоимости жилья в Москве на 30%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее обещал позвать на парламентские слушания по инициативе, которые пройдут 6 июня, 300 жителей, проживающих в пятиэтажках.

В первом чтении закон одобрили 20 апреля. Планировалось, что второе чтение инициативы отложат до июля, чтобы учесть результаты голосования населения по программе. В конце мая, однако, принятие законопроекта решили ускорить якобы после звонка Путина Володину. Как отмечал собеседник «Ведомостей», жильцам пятиэтажек важно понимать, в каком виде примут закон до завершения голосования о включении дома в программу (15 июня).