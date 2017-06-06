Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты утром 5 июня объявили о прекращении дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и религиозной напряженности, а также во вмешательстве в свои внутренние дела. Три страны потребовали, чтобы катарские дипломаты покинули их территорию в течение 48 часов, всем остальным подданным полуостровного эмирата отвели на это две недели.

Эр-Рияд, Манама и Абу-Даби объявили о прекращении авиационного, морского и наземного сообщения с Катаром, а также запретили вещание катарских СМИ, прежде всего телеканала «Аль-Джазира» и аффилированных с ним структур. Помимо этого, союзники потребовали отзыва на родину тысячи катарских военнослужащих, принимающих участие в совместной операции против повстанцев-хуситов в Йемене.

Следом за Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ о введении аналогичных мер против Катара объявили еще две страны: Египет и Мальдивы, а также международно признанные правительства Ливии и Йемена, которые, впрочем, не контролируют территорию соответствующих стран. Острый дипломатический конфликт между главными союзниками США в регионе – Катаром и Саудовской Аравией – стал для мирового сообщества большой неожиданностью, а его истинные причины не до конца ясны и сейчас.