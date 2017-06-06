Курсы виртуальных валют биткоин и Ethereum установили новые исторические рекорды. Об этом 6 июня сообщает Business Insider.
Так, стоимость биткоина превысила $2800, и на максимуме достигла $2854. В свою очередь, курс Ethereum поднялся выше $256; предыдущий рекорд криптовалюта установила 4 июня, пробив отметку $250.
Видимых причин для роста курсов обеих валют на рынке не наблюдается, указывает Business Insider. 4 июня значительное подорожание Ethereum пресса связала с прошедшей в Санкт-Петербурге встречей основателя блокчейн-платформы Виталика Бутерина с президентом России Владимиром Путиным.
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