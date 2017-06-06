Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить бывшему руководителю службы внутренней безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину более €15 тысяч. Об этом сообщает РАПСИ.
Компенсация Пичугину выплачивается по жалобе на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения при расследовании его уголовных дел в российских судах.
Это вторая жалоба Пичугина, которую удовлетворил Страсбургский суд, указывает РАПСИ.
Заметка дополняется.
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