Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить бывшему руководителю службы внутренней безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину более €15 тысяч. Об этом сообщает РАПСИ.

Компенсация Пичугину выплачивается по жалобе на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения при расследовании его уголовных дел в российских судах.

Это вторая жалоба Пичугина, которую удовлетворил Страсбургский суд, указывает РАПСИ.

Заметка дополняется.