«Лаборатория Касперского» подала иск о недобросовестной конкуренции к Microsoft в Еврокомиссию (ЕК) и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA). Об этом сообщает «Прайм».

Российская компания обвиняет Microsoft в «злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем» и «недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз».

По мнению представителей «Лаборатории Касперского», Microsoft после выхода Windows 10 начала препятствовать действиям конкурентов в сфере обеспечения безопасности, а также пыталась уговаривать пользователей использовать программное обеспечение Windows Defender вместо любых других.

«Эти действия Microsoft приводят к более низкому уровню защиты для пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как для пользователей, так и для производителей решений безопасности», – подчеркнули в российской компании.

В ноябре 2016 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Microsoft по жалобе «Лаборатория Касперского» за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В том же месяце в российской компании заявили, что обратятся с иском к Microsoft в ЕК до конца года.