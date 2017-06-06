Третьим исполнителем теракта на Лондонском мосту был Юсеф Загба, сын марокканца и итальянки. Об этом 6 июня пишет Corriere della Sera. Эту информацию подтвердил неназванный источник в итальянской разведке.

По данным газеты, Загба родился в Марокко в 1995 году. В марте 2016 года его задерживали в аэропорту Болоньи, когда он пытался вылететь в Турцию, а оттуда – в Сирию. Позднее обвинения в причастности к терроризму были сняты, но Загбу в Италии внесли в список лиц «из группы риска».

В Лондоне Загба недавно получил временную работу в ресторане.Он также периодически ездил к матери в Италию, куда она вернулась из Марокко после развода с мужем.

5 июня лондонская полиция назвала имена еще двоих исполнителей теракта: родившегося в Пакистане подданного Великобритании Хурама Шазада Батта и Рашида Редуана (он либо марокканец, либо ливиец). Официально личность третьего террориста пока не установлена, отметил представитель полиции Reuters.

Теракт на Лондонском мосту произошел в ночь на 4 июня. Фургон въехал в пешеходов на мосту, потом несколько человек вышли из машины и напали на прохожих с ножами. Трое подозреваемых были убиты полицейскими. Ответственность за нападение взяло «Исламское государство».

Жертвами терактов стали семь человек, еще 48 ранены. По подозрению в причастности к нападению задержали 12 человек, позднее Reuters сообщило, что всех их отпустили.