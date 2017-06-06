Главное разведывательное управление (ГРУ) не совершало кибератак на разработчика программного обеспечения для выборов в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это утверждение абсолютно не соответствует действительности, какой-либо другой информации мы не видели, каких-либо аргументов в пользу достоверности этой информации мы не слышали, и, соответственно, мы решительно опровергаем возможность, что такое могло бы быть», – сказал он, уточнив, что с докладом Агенства национальной безопасности (АНБ) США в Кремле не ознакомились.

Издание The Intercept 5 июня опубликовало засекреченный доклад АНБ, в котором говорилось о кибератаках российской разведки на одного из разработчиков программного обеспечения для выборов. Целью атаки стало получение информации о программе, которую используют в системе для голосования, отмечалось в докладе.

@widget type=post-embed id=75187

За несколько дней до выборов президента США хакеры из ГРУ также якобы отправили около 100 фишинговых писем.

В Министерстве внутренней безопасности подчеркнули, что данные, собранные хакерами, не относились к подсчету голосов и не могли повлиять на исход выборов. Как пояснили в АНБ, хакеры исследовали процесс регистрации избирателей.

Информацию изданию передала сотрудница Pluribus International Corporation Риэлити Ли Виннер. Эта компания выполняет контракты для Пентагона и спецслужб. Спустя сутки после выхода статьи ее арестовали по обвинению в передаче засекреченных данных в СМИ. Как пишет NBC News, она полностью признала вину.