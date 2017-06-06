Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 1 августа вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько. Об этом сообщает «Интерфакс».

Следователь ходатайствовал об аресте Мазанько, передает ТАСС. Однако представитель прокуратуры рассказал, что у нее диагностирован рак, и просил не заключать ее под стражу.

Мазанько будет находиться под домашним арестом в квартире в Москве. Ей запрещено покидать квартиру без разрешения следователя, использовать интернет и телефон, а также общаться со СМИ.

Вице-губернатор обвиняется в получении взятки на 3 млн рублей при заключении госконтрактов по ремонту здания администрации региона и поставку мебели. О возбуждении дела против Мазанько и ее задержании Следственный комитет сообщил 4 июня. Глава Владимирской области Светлана Орлова назвала задержание своего заместителя провокацией.