В последние пару месяцев нельзя было не заметить значительной публичной активизации главы высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова, одновременно занимающего пост представителя России в контактной минской группе. Судя по всему, при «Единой России» формируется своего рода очередной альтернативный центр влияния, тесно связанный с куратором внутренней политики в администрации президента Сергеем Кириенко. Новый центр претендует не только на экспертную функцию, но и на роль партийного идеолога, самим фактом своего появления формирующего политическую конкуренцию за повестку четвертого срока Владимира Путина.

В мае 2011 года Владимир Путин, тогда еще премьер-министр, на межрегиональной конференции «Единой России» предложил создать общегражданский фронт на единой политической платформе, куда войдут представители политических партий, профсоюзов, молодежных организаций. С этого началась жизнь проекта ОНФ, созданного по инициативе Вячеслава Володина – тогда главы аппарата правительства. Володин был главным политтехнологом премьера, которому предстояло провести операцию по возвращению на пост президента. «Единая Россия», однако, находилась под плотным контролем другого куратора – Владислава Суркова, отнесшегося к инициативе прямого конкурента как минимум прохладно.

Это был предвыборный год, период подготовки инфраструктуры для избрания Путина и поиска его обновленной повестки дня. ОНФ должен был стать политическим двигателем кампании, а близкий к нему только что созданный Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) – мозговым центром и базой для выработки программы. Осуществить задуманное удалось лишь отчасти. ОНФ от президентской кампании был дистанцирован, само движение юридически оформилось только после марта 2012 года и стало своего рода володинским аналогом сурковской Общественной палаты, попытавшись взять на себя функцию «гражданского» и политического контроля. ИСЭПИ при этом занял место главного кремлевского аналитического центра при управлении внутренней политики АП.

Спустя пять лет ситуация во многом повторяется. Остается примерно год до президентских выборов. В октябре прошлого года сменился куратор внутренней политики. «Единая Россия» из сурковской образца 2011 года превратилась в володинскую. Сергей Кириенко как новый политический архитектор нуждается в надежных и лояльных ему механизмах политуправления.