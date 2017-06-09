Пол Кругман широко известен не только вкладом в экономическую науку, получившим признание нобелевского комитета. Среди талантов ученого – дар публициста. Сложные экономические проблемы и явления Кругман разбирает без присущей большинству его коллег тяжеловесной (и порой избыточной) академичности. Не стала исключением и глава для сборника «Экономика для любознательных» под редакцией Роберта М. Солоу (вышла в Издательстве Института Гайдара), написанная в 2013 году. В ней Кругман берется объяснить, что такое депрессия в экономике и какими парадоксами она отмечена.
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