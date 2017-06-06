Президент России Владимир Путин предложил ввести присягу при вступлении в российское гражданство. Такое предложение он высказал во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает «Интерфакс».

«У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, уважать традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», – сказал Путин.

О мерах, которые последуют в случае нарушении присяги, президент не упомянул.

С подобным предложением в декабре 2015 года выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, «есть смысл» юридически получать подтверждение искреннего стремления стать гражданином России.

В середине апреля в Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за терроризм. Спустя два дня его отозвали из-за того, что он противоречил Конституции. Проект закона внесут повторно, но касаться он будет только мигрантов.

Владимир Путин поддержал инициативу отменять решение о предоставлении гражданства для осужденных за терроризм. Он отметил, что это необходимо обсудить с Конституционным судом.

Несмотря на то, что законопроект не приняли, в апреле гражданства России лишили предполагаемого исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова, а также двух фигурантов дела о теракте и их отца.