Московская общественная наблюдательная комиссия (ОНК) попросила Мосгорсуд показать правозащитникам помещение, которое, по рассказам подследственных, используется для пыток с использованием металлических колец. Об этом сообщает «Медиазона», в распоряжении которой оказалось обращение ОНК.

«Это главный суд столицы нашей страны, но при этом, как говорят нам заключенные, там есть совершенно средневековый атрибут насилия – металлические кольца, к которым подсудимых пристегивают на несколько часов. Мы, как члены ОНК, хотим вживую убедиться в наличии или отсутствии в Мосгорсуде помещения с такими кольцами», – пояснил представитель ОНК, юрист «Комитета по предотвращению пыток» (КППП) Дмитрий Пискунов.

По его словам, в соответствии с законом «Об общественном контроле» члены ОНК не могут напрямую посетить конвойные помещения в Мосгорсуде. Пискунов рассчитывает, что руководство суда и столичного ГУВД, которому подчиняется конвойный полк, согласуют подобный визит.

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