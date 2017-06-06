В голосовании о сносе хрущевок на 6 июня приняли участие 57% жителей домов, попавших в программу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время парламентских слушаний в Госдуме, трансляцию которых ведет ТАСС.

Снос домов поддерживают 88% проголосовавших, отметил он. При этом в 10% домов нет двух третей голосов, необходимых для включения в программу.

Собянин также пообещал расселить коммунальные квартиры и общежития, пишет «Газета.Ru».

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Ранее «Новая газета» писала, что на парламентские слушания не пустили выступающих против сноса пятиэтажек депутатов Мосгордумы Елену Шувалову и Николая Зубрилина. Как сообщила Шувалова ей отказали в пропуске «по просьбе представителей Госдумы», а поводом для отказа Зубрилину стало то, что он не проживает в хрущевке.

Всего в предварительный список включены 4,5 тысячи домов. Их жильцы могут проголосовать до 15 июня. В начале июня мэрия опубликовала предварительные результаты голосования по каждому дому. Позднее столичные власти опубликовали буклет с образцами отделки и планировки квартир в новых домах.

В середине мая Мосгордума приняла закон, в котором прописывались гарантии владельцам жилья в хрущевках. Владельцы квартир смогут получить равнозначную, равноценную квартиру или денежную компенсацию. Общая площадь квартир увеличится за счет расширения нежилого пространства (кухни, ванной комнаты, коридора).

Федеральный закон во втором чтении Госдумы будет рассматриваться 9 июня.