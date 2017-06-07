Трагическая история того, как РПЦ выселяет на континент жителей Валаама, посвятивших острову всю жизнь, – это только один из скандалов, связанных с возвращением церковной собственности. В 1990-е годы этот процесс был начат с большим энтузиазмом. Но теперь Петербург выходит на многотысячные митинги с требованием не передавать церкви Исаакиевский собор. Без восторга многие относятся и к перспективе вернуть РПЦ Владимиро-Суздальский заповедник. То, что еще не так давно казалось естественным делом, воспринимается как насилие над сложившимся порядком вещей. А часто и является таковым.

Были ли мы недостаточно искренни, когда хотели исправить преступления советской власти против церкви, в числе которых сотни разрушенных храмов? Или церковь как организация не оправдала наших надежд? То и другое отчасти верно, но главная причина все-таки не в этом, а в области буднично-хозяйственного, хоть ее и принято считать второстепенной, когда речь идет «высоких материях». В идеологической плоскости можно искать и находить сколько угодно много аргументов за и против, и так и не найти точки равновесия, а вот прагматически конфликт вокруг РПЦ вполне разрешим.