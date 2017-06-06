В Москве началось стихийное шествие против программы реновации столичного жилья. Об этом сообщает телеканал «Дождь», ведущий трансляцию с места событий.

По данным телеканала, сначала жители города собрались около Госдумы, где проходят общественные слушания по реновации. Однако противников сноса домов на слушания не пустили; «Дождь» указывает, что в Госдуму удалось попасть только троим представителям «оппозиции».

Тогда выступающие против реновации решили идти на улицу Ильинка к приемной Администрации президента РФ. Как передает «Дождь», участники шествия скандируют: «Это наш город!» и «Собянина в отставку!».

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Ранее «Новая газета» писала, что на парламентские слушания не удалось пройти выступающим против сноса пятиэтажек депутатам Мосгордумы Елене Шуваловой и Николаю Зубрилину. По словам Шуваловой, ее не пропустили «по просьбе представителей Госдумы», а Зубрилину отказали потому, что он сам не живет в хрущевке.

Как передает «Русская служба Би-би-си», которая также ведет трансляцию с шествия, Шувалова возглавила колонну. Всего, по оценкам корреспондента, в шествии приняли участие около 300 человек, при этом полиция в их действия не вмешивалась. На Ильинке активисты написали заявления против реновации и передали их в приемную главы государства.

Законопроект о реновации жилья в Москве Госдума одобрила в первом чтении 20 апреля, второе чтение должно состояться 9 июня. До 15 июня проходит голосование жителей домов, которые включены в предварительный список по реновации (всего в перечне около 4,5 тысячи домов).