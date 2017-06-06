Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным Юрия Кулия, фигуранта дела о митинге 26 марта. Об этом говорится в сообщении организации.

«Правозащитный центр “Мемориал” находит, что уголовное дело против Юрия Кулия является политически мотивированным, направленным на запугивание критиков власти. “Мемориал” считает Кулия политическим заключенным и требует его немедленного освобождения», – подчеркивается в сообщении.

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Актера Юрия Кулия, обвиняемого в нападении на полицейского во время акции «Он нам не Димон», приговорили к восьми месяцам колонии-поселения. Прокуратура просила для него два года колонии. Дело Кулия рассматривалось в особом порядке, он решил признать свою вину, несмотря на возражения защиты.

Адвокат Кулия Алексей Липцер подчеркивал, во время протестной акции его подзащитный не нападал на полицейского, а пытался разнять омоновца и пожилого человека, которого задерживали. Полицейский заявил, что Кулий причинил ему «физическую боль». При этом, по словам Липцера, никаких травм у омоновца не зафиксировали.

Заметка дополняется.