Российские бизнесмены отказываются от статуса налогового резидента из-за принятого в 2014 году закона о деофшоризации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Два бизнесмена из списка 100 богатейших предпринимателей России перестали быть налоговыми резидентами страны, рассказали они агентству анонимно. По словам миллиардера Владимира Потанина, многие его коллеги сменили налоговое резидентство.

«Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом – бюджет что-то потерял», – сказал Потанин.

Как сообщил собеседник агентства, который имеет связи с российским олигархами, из 500 богатейших россиян страну покинули около трети. По данным адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 40% владельцев иностранных компаний отказались от налогового резидентства в России, а еще 9% перевели активы на родственников-нерезидентов.

Издание отмечает, что действия предпринимателей законны, но многие понимают, что пошли наперекор президенту России Владимиру Путину, который был инициатором деофшоризации.

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Бизнесмены опасаются раскрывать информацию о своих офшорных компаниях из-за того, что эта информация может быть использована против них, пояснило агентство. Их также беспокоил вопрос сохранности конфиденциальной информации о собственных активах.

«Никто не хочет показывать деньги», – пояснил один из 100 богатейших предпринимателей.

Как писал в мае Forbes, от российского резидентства в последние годы отказались входящие в десятку богатейших предпринимателей Михаил Фридман, Андрей Мельниченко и Алексей Кузьмичев.

Закон о деофшоризации приняли в декабре 2014 года. В соответствии с ним, российские налоговые резиденты должны отчитаться перед ФНС о наличии у них собственности в иностранных компаниях, если эти доли превышают 25%.