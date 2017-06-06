Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить предполагаемому лидеру тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарину) компенсацию в €15 тысяч за отсутствие необходимого лечения в СИЗО. Об этом сообщается в материалах суда, на публикацию обратил внимание РБК.

Сам Барсуков, обвиняемый в убийстве и в покушении на убийство, обратился в ЕСПЧ после того, как Преображенский суд Москвы отказал ему в жалобе на непредоставленную в «Матросской тишине» медицинскую помощь. Он требовал выплаты €100 тысяч в качестве компенсации.

Как отмечается, на момент ареста у Барсукова диагностировали несколько хронических заболеваний, в том числе хронический пиелонефрит, хроническую почечную недостаточность и аденокарциному предстательной железы. Помимо этого у обвиняемого были раны от удаления раковой опухоли, которые требовали постоянного наблюдения у врача, отмечает издание.

Эксперты, изучавшие условия содержания Барсукова, подчеркивали, что в СИЗО не было необходимых условий для лечения таких болезней, это привело к необратимому ухудшению состояния его здоровья.

В августе 2016 года Барсукова признали виновным в покушении на убийство владельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и убийстве его охранника в 2006 году. Суд приговорил его к 23 годам колонии строгого режима.

Отмечалось, что приговор вынесли с учетом приговоров 2009 и 2012 года. Тогда Барсукова признали виновным в двух эпизодах рейдерства и в вымогательстве у предпринимателей, он был приговорен к 15 годам заключения.