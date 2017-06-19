Какие люди живут в России? Сколько из них пользуются интернетом? Откуда и куда уезжает молодежь и квалифицированные специалисты? Где больше творческих кружков, а где предпочитают спорт? Где население образованнее, чем в Москве, и когда имя Владимир вышло из моды? Раньше обо всем этом мы могли судить по отрывочным опросам или по данным переписей, которые проводят раз в 10 лет, а потом долго обрабатывают и публикуют в виде скучных таблиц. Но сейчас исследователи всего мира осваивают базы данных в интернете, сформированные из информации, которую люди публикуют о себе сами.

На этом принципе построен проект «Виртуальное население России», придуманный географами из МГУ под руководством Надежды Замятиной и поддержанный грантом Русского географического общества. Программисты обработали данные профайлов «ВКонтакте» по состоянию на 2015 год – всего 200 млн пользователей (часть – не из России) с 3,5 миллиардами дружеских связей. Из них выбрали 88 млн тех, кто указал текущее место жительства или учебы на территории России, и аккумулировали весь этот массив в десятки карт. На них общая информация о людях дана в привязке к населенным пунктам – под каждой картой можно выбрать масштаб: уровень муниципальных районов или целых субъектов федерации (там же можно скачать таблицы с данными и придумать, как их обработать по-своему).

Пол, возраст, образование (уровень и специализация), количество друзей и их распределение по другим регионам, популярные и редкие имена и не только. Возможно, самая ценная информация заключена в блоке о миграциях. Из каких в какие регионы, города и районы люди переезжают, в каком возрасте, и сколько из них возвращаются обратно. Republic выбрал несколько примеров, иллюстрирующих, зачем нужны такие данные.