Около собора Нотр-Дам в Париже произошла стрельба. Об этом сообщает BBC News.

По данным телеканала BFM TV, застрелен мужчина, пытавшийся напасть на полицейских с молотком. Reuters передает, что один из сотрудников полиции легко ранен. Агентство также сообщает, что нападавший ранен в грудь, а не убит.

https://twitter.com/bertrandhadet/status/872101197854986241

BFM TV передает, что в соборе заблокированы 900 человек, которых пока не выпускают из здания.

Как сообщает AFP, расследованием инцидента занялось антитеррористическое подразделение прокуратуры. Один из очевидцев рассказал BFM TV, что слышал два взрыва.

В твиттере полиции до этого сообщалось, что сотрудники отреагировали на «инцидент» около собора. Граждан попросили избегать поездок в этот район.

https://twitter.com/BFMParis/status/872105645473968129

В феврале 2017 года около Лувра мужчина, вооруженный двумя мачете, напал на солдата, пытаясь войти в здание музея. Нападавший был тяжело ранен полицейскими. Им оказался гражданин Египта, приехавший во Францию из Дубая по туристической визе.

Во Франции действует режим чрезвычайного положения, введенный в стране после серии терактов в Париже в ноябре 2015 года.