Для возрождающегося племени кремленологов, обучившихся в последние годы по изгибу начальственных бровей гадать о прошлом и будущем, прошедшие в Госдуме парламентские слушания по вопросу реновации – подарок. Бездна знаков.

Сами слушания – в некотором роде рудимент. Вспомним недавнюю историю: 26 апреля Владимир Путин обещает не подписывать никаких законов о реновации, если они нарушат права граждан. На языке аппаратной борьбы это значит: Сергей Собянин дал маху, пинай его, ребята. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, у которого, говорят, отношения с московским мэром так себе, уже 27 апреля предложил провести эти самые слушания, заявив, что, не дождавшись итогов голосования горожан и не поговорив с ними, никакие законы о перестройке столицы принимать нельзя. Потом, несмотря на митинги и бурю в социальных сетях, Собянин за кулисами сделал нечто такое, что вернуло ему доверие человека номер один. Законопроект профильный комитет одобрил и рекомендовал во втором чтении принять, правда, с учетом почти сотни поправок; второе чтение снова сдвинули – но уже на 9 июня, а не на начало июля, как предлагал Володин. Общественные слушания (которые могли бы стать еще одной возможностью попортить кровь мэру Москвы) оказались делом совсем ненужным, Володин вынужден был играть на стороне Собянина.

За этим всем, конечно, любопытно наблюдать. Ну, примерно как за трансляцией с чемпионата мира по покеру, где люди с каменными лицами двигают по столу фишки невообразимой стоимости. Любопытно, но умеренно интересно, потому что ты в эту игру не играешь. Но свой интерес у обычного гражданина, причем не только москвича, в этой игре все-таки есть. Мэр Москвы, помимо, надо думать, собственного желания, кое-чему нас учит.

Урок №1: политизируй это

Первый урок был преподан всем желающим слушать, а в особенности – организаторам митинга против реновации 14 мая еще на входе в здание Думы, когда организаторы выяснили, что в списки участников слушаний их не включили. Организаторы подняли плач в соцсетях, но плакать-то надо было тогда, когда они свой митинг объявили территорией, свободной от политики, а оппозиционного политика номер один Алексея Навального просто не пустили на трибуну. Впрочем, что ж я, ведь и тогда некоторые рыдали.