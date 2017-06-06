Люблинский суд Москвы обязал политика Алексея Навального удалить весь фильм «Он вам не Димон» по иску миллиардера Алишера Усманова. Решение суда есть в распоряжении «Медиазоны».

В документе также подчеркивается, что Навальный должен удалить все публикации, порочащие Усманова, на своем сайте, фейсбуке, канале на Youtube и сайте Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

«Мы видим, что суд потребовал полностью удалить видеоролики, мы так понимаем, что полностью необходимо удалить фильм “Он вам не Димон”, хотя это явно будет выход за пределы требований истца. Мы прекрасно понимаем, что истец требовал удалить фрагмент, но он же тоже понимает, что фрагмент невозможно удалить из фильма, поэтому это было фактически требованием удалить весь фильм», – отметил юрист ФБК Иван Жданов.

Он добавил, что случаи, когда судьи превышают требования истца по гражданским делам – исключительные, прямо предусмотренные законом, и суд с Усмановым под эту категорию не попадает. Жданов снова подчеркнул, что фильм и расследование удалять не будут.

Ранее в пресс-службе Усманова отметили, что «согласно требованиям истца и решению суда ответчик обязан удалить фрагменты фильма „Он вам не Димон“, порочащие А.Б. Усманова, а не весь фильм».

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31 мая суд удовлетворил иск Усманова к Навальному из-за расследования о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Усманов требовал опровергнуть утверждения из расследования, что он якобы давал взятки Медведеву, а также первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

Судья обязала Навального «удалить сайт» dimon.navalny.com и «все остальные публикации и ролики в интернете и извиниться». Все материалы должны быть удалены в течение десяти дней с момента вступления решения суда в силу.

Навальный подчеркивал, что не будет удалять расследование «ни при каких условиях».