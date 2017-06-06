Мужчина, напавший с молотком на полицейского около парижского собора Нотр-Дам, оказался алжирским студентом. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По данным телеканала, мужчине 40 лет. Его имя пока неизвестно. Как пишет газета Le Figaro, он француз алжирского происхождения, который жил недалеко от Парижа в департаменте Валь-д'Уаз.

Мотивы нападавшего неясны. Однако BFM TV передает, что перед нападением он крикнул: «Это за Сирию!».

https://twitter.com/BFMTV/status/872123057107816448

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб заявил, что нападавший около Нотр-Дам, похоже, действовал в одиночку, передает Reuters. Коломб добавил, что на месте происшествия полицейские обнаружили не только молоток, но еще кухонные ножи и другое кустарное оружие (какое именно, он не уточнил).

Расследование ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры; власти расценивают случившееся как попытку теракта.

При нападении неизвестный легко ранил полицейского; тот сейчас в больнице. Другой сотрудник полиции выстрелом ранил нападавшего, которого позднее госпитализировали.