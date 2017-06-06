В Генеральной прокуратуре отказались оглашать данные о проверке «панамского досье». Об этом сообщает издание RNS. которое и послало запрос в Генпрокуратуру.

«Управлением взаимодействия со средствами массовой информации рассмотрен ваш запрос о предоставлении сведений по прокурорской проверке, связанной с публикацией “панамского досье”. Сообщаю, что запрашиваемая информация содержит сведения, не подлежащие огласке», – заявил начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной.

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал расследования, основанные на документах из архива панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В материалах раскрывались связи мировых лидеров и бизнесменов с офшорными компаниями. В том числе в архиве содержались данные о 6285 гражданах России. В частности, почти у двух тысяч россиян были обнаружены офшорные компании.

27 апреля генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что прокуратура начала проверку фактов, изложенных в «панамском архиве». Чайка пообещал «бесспорно» опубликовать результаты расследования.

Тогда генпрокурор выразил уверенность, что публикация «панамских документов» является «акцией, тщательно спланированной и скоординированной на уровне органов власти одного из западных государств». Чайка напомнил, что Россия «находится в рамках информационной войны».