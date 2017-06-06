Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, передает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что Россия намерена урегулировать все возникающие ситуации только путем диалога.

Также во время звонка президент России обсудил вопросы российско-катарского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Путин высоко оценил прошедшее в апреле заседание двусторонней Межправительственной комиссии.

5 июня сразу семь государств прервали дипломатические отношения с Катаром. О прекращении сотрудничества заявили власти Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Йемена, Бахрейна, Ливии и Мальдив. Главы стран обусловили свое решение стремлением защититься от терроризма и экстремизма.

Позднее стало известно, что Катар выплатил террористическим группировкам $1 млрд. В Катаре пояснили это необходимостью «выкупа» за освобождение членов королевской семьи, которые попали в заложники к боевикам во время охоты в Ираке. Также выплаты позволили освободить 50 военных, схваченных «джихадистами» в Сирии.

WikiLeaks после этого опубликовала информацию, согласно которой США знали о том, что Катар и Саудовская Аравия финансируют «Исламское государство».