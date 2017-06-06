«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому должны поменяться правила проведения выборов главы РАН. Законопроект опубликован на сайте правительства.

Депутаты предлагают ввести согласование кандидатуры претендентов на пост главы академии с правительством России. При этом авторы проекта не поясняют, как именно будет происходить «согласование», подчеркивает «Коммерсантъ».

Также выбирать президента РАН будут простым большинством голосов (раньше – победитель должен набрать минимум 2/3 голосов). Утверждать победителя должен будет президент России (раньше это делало правительство).

Выборы президента РАН должны были пройти в марте 2017 года. На общем собрании РАН 20 марта все кандидаты на пост главы Академии, включая действующего президента Владимира Фортова, сняли свои кандидатуры с выборов. После этого было принято решение о переносе выборов на 27 сентября. Отмечалось, что это позволит усовершенствовать процедуру выборов и сделать их более демократичными.

В сентябре 2013 года в силу вступил закон о реформе Академии наук. В результате к РАН присоединили Российскую академию медицинских наук и Российскую академию сельскохозяйственных наук, а все институты передали специально созданному правительственному агентству, находящемуся в ведении министерства образования и науки. Управлять всем имуществом и финансовыми потоками объединенной РАН стало это агентство.