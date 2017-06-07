В Японии распространено убеждение, что группа крови влияет на темперамент и личные качества – например, серьезность или дружелюбие. Эта теория совершенно антинаучна, но в Японии многие, в том числе официальные лица, все равно в нее верят.

Идея стала частью массовой культуры и породила отдельный сектор бизнеса. Книги о влиянии крови на характер расходятся миллионными тиражами. Самые разные товары – от полотенец до жвачки – выпускаются специальными сериями для людей с разными группами крови.

Более того, обладатели редких групп крови оказались в положении меньшинств, которым приписывают негативные качества. Это может проявляться по-разному – от оскорблений до дискриминации на работе. Некоторые, опасаясь этого, скрывают свою группу (так поступают, например, обладатели группы B, которых считают «эгоистами») и приписывают себе другую, более популярную.

С чего все началось?